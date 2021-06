Gwiazdy na Widzewie. Władysław Żmuda będzie podpisywał swoją książkę

Do takich właśnie refleksji skłania komunikat Widzewa, który po spodziewanym głosowaniu nad przyjęciem oferty nowego inwestora Tomasza Stamirowskiego, poinformował nieoczekiwanie: „10 czerwca 2021 roku kontynuowane były obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź. Zostały one odroczone do 13 czerwca”.

Trzy dni nie robią różnicy. Miejmy nadzieję, że Tomasz Stamirowski się nie rozmyśli. Ponoć w projekcie umowy inwestycyjnej pojawiły się trzy punkty wymagające pewnego doprecyzowania.

W cieniu własnościowych wydarzeń odbędzie się ostatni meczu sezonu. W niedzielę o godz. 12.40 w Łodzi Widzew podejmować będzie w meczu o pietruszkę Odrę Opole.

Magnesem dla kibiców powinny być obchody 40-lecia pierwszego mistrzostwa Polski Widzewa. Na stadionie pojawi się wielu byłych doskonałych piłkarzy, a kibice będą kupować okolicznościowe gadżety.

Obok stadionu ustawiony będzie specjalny namiot, w którym od godz. 11 mistrz Władysław Żmuda będzie podpisywał swoją książkę napisaną wspólnie z redaktorem Dariuszem Kurowskim. Warto zakupić tę pozycję i zdobyć autograf wielkiego piłkarza Widzewa.

Mecz poprowadzi Marek Opaliński z Lubina. W tym sezonie prowadził mecz czerwono-biało-czerwonych na wyjeździe z GKS Tychy 1:2.

Na ławce rezerwowych Widzewa ponownie zasiądzie pierwszy szkoleniowiec Marcin Broniszewski (był zawieszony na dwa mecze). Wiadomo, że na murawie nie ujrzymy pauzującego za żółte kartki Filipa Bechta. Ale do dyspozycji trenera będą już ci, których zabrakło w Kielcach, czyli: Dominik Kun, Mateusz Michalski i Marcina Robaka.

Kibice Odry wybierają się do Łodzi, ale też zapraszają na transmisję meczu z Widzewem do strefy kibica zlokalizowanej w centrum Małego Rynku w Opolu. ą