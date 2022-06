Gwiazdy zagrały dla Ukrainy. W Atlas Arenie Wojsko Polskie pokonało drużynę Marcina Gortata. Zdjęcia

W drużynie Marcina Gortata zagrała m.in. Agnieszka Radwańska. - Niestety, nie udało mi się nic rzucić, ale obiecuję, że jeśli Marcin mnie jeszcze zaprosi w przyszłym roku, to obiecuję, iż się poprawię - mówiła nasza mistrzyni tenisa.

Marcin Gortat był niezadowolony z wyniku meczu: - Jest jakaś klątwa na nas. Zawodnicy doświadczeni, którzy grają profesjonalnie w koszykówkę zostali ograni przez żołnierzy, którzy grają w koszykówkę dla zabawy. Głupio to wyglądało i nie jestem z tego dumny. To był mimo wszystko mecz mojego życia, bo trafiłem cztery trójki po raz pierwszy w życiu. Graliśmy dla Ukrainy, by promować basket. Była to dla mnie duża dawka pokory, mnóstwo osób mnie dzisiaj wsparło. Za to jestem piekielnie wdzięczny - mówił łodzianin dla Eurosportu.

Wdzięczny był też Witalij Kliczko, mer Kijowa, który w specjalnym przekazie wideo podziękował Polakom za okazane wsparcie. - Chwała Polsce, Chwała Ukrainie - mówił.

W tym roku u boku byłego środkowego Orlando Magic i Washington Wizards wystąpili m.in.: zawodnik MMA Jan Błachowicz, tenisistka Agnieszka Radwańska, siatkarz Michał Kubiak, raper O.S.T.R, standuperzy Rafał Pacześ i Łukasz Lotek Lodkowski, prezenterka pogody Dorota Gardias czy trenerka fitness Ewa Chodakowska. Plejadę gwiazd uzupełnili obecni i byli koszykarze oraz koszykarki: Adam Waczyński, Andrzej Pluta oraz Agnieszka Bibrzycka. Trenerami byli Piotr Gruszka i Maciej Zieliński.

Mecz był też zapowiedzią 15. edycji Marcin Gortat Camp, która we wtorek rozpocznie się w Łodzi. Ideą prowadzonych nieprzerwanie od 2008 roku.