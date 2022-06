H. Skrzydlewska Orzeł Łódź przed meczem w Zielonej Górze. W sprzedaży bilety na mecz z Wilkami Krosno

Klub Żużlowy Orzeł Łódź przygotował specjalną wakacyjną ofertę dla dzieci oraz młodzieży do lat 18. W ramach akcji “Rozpocznij wakacje z KŻ Orzeł Łódź” na mecz z Cellfast Wilkami Krosno dzieci oraz młodzież do lat 18. wejdą bezpłatnie. Warunkiem będzie okazanie przy wejściu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu. Dzieci do lat 13. będą mogły wejść na obiekt wyłącznie z opiekunem, który będzie posiadał zakupiony bilet lub karnet. Sprzedaż biletów na mecze H. Skrzydlewska Orzeł Łódź rozgrywane na Moto Arenie Łódź odbywa się w dni powszednie oraz w dniu meczu na stadionie w kwiaciarni H. Skrzydlewska, a także w dni meczowe w dodatkowo otwartych kasach przy obiekcie. Sprzedaż internetowa biletów realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem systemu sprzedaży kupbilet.pl. Oprócz oferty “Rozpocznij wakacje z KŻ Orzeł Łódź” na mecz z Cellfast Wilkami Krosno obowiązuje promocja “„Im szybciej tym taniej”. W jej ramach każdy kibic, który kupi bilet odpowiednio wcześniej może liczyć na promocyjne ceny.