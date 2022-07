H. Skrzydlewska Orzeł Łódź przed play-off i już piątym Meczem Narodów. Bilety za złotówkę

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:30. Wystartowała już sprzedaż biletów na ten mecz. Wejściówki na pojedynek ze Stelmet Falubazem Zielona Góra można nabywać on-line na kupbilet.pl. Bilety są także w sprzedaży w kwiaciarni H. Skrzydlewska na Moto Arenie Łódź.

Na mecze play-off nie obowiązują zakupione przed sezonem karnety normalne na 7 meczów rundy zasadniczej. Ceny biletów nie wzrosły: Bilet normalny kosztuje 40 zł. Bilet ulgowy (8-18 lat) – 20 zł. Bilet ulgowy junior (do 7 lat) – 10 zł. Sektor dla kibiców gości (F i G) – 40 zł (na ten sektor kupują bilety tylko kibice z Zielonej Góry). Bilet normalny Plus – 70 zł (z możliwością wjazdu na parking przy stadionie).

Bilet VIP: Bilety normalny – 150 zł. Bilet ulgowy (8 – 18 lat) – 60 zł. Bilet ulgowy junior (do lat 7) – 20 zł. Na mecze fazy play-off obowiązują karnety VIP wydane przed sezonem 2022.

– Dojechaliśmy do play-off, jesteśmy na piątym miejscu, z którego nie jesteśmy zadowoleni – mówi sponsor drużyny Witold Skrzydlewski. – Liczyliśmy na trzecie, czwarte miejsce. Wtedy byłoby nam łatwiej. Zdecydowała m.in. frajerska porażka z Landshut. Ponadto mieliśmy kilka minimalnych porażek. Liczą się końcowe rezultaty. Jedziemy play-off z Falubazem, zremisowaliśmy z tym zespołem w Łodzi, na ich torze dostaliśmy porządne trzepanie.

Spadkowicz z pierwszej ligi Start Gniezno, walcząc już bez obciążeń, wskazał drogę łodzianom, pokonując na własnym torze Falubaz.

– Oglądałem ten mecz i nie można powiedzieć, że żużlowcy z Zielonej Góry odpuścili ten mecz – dodał Witold Skrzydlewski. – Jeśli wzniesiemy się na wyżyny, to możemy sprawić niespodziankę. Nie podnieśliśmy cen biletów, choć tak zrobiła większość klubów, bo zależy nam, żeby w niedzielę przyszło na stadion, jak najwięcej kibiców.

Prezes Witold Skrzydlewski nie musiał wypłacić dodatkowej premii za wygranie dwóch ostatnich meczów. – Tych, którzy przyczynili się do porażek należałoby nabić na pal – mówił sponsor. – Jak będą jechać finał, to gwarantuję, że położę prawdziwe pieniądze dla drużyny.

Prezes Witold Skrzydlewski zdradził, że w sobotę 17 września odbędzie się V edycja Meczu Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej. Rodzina Skrzydlewskich robi wiele wyjątkowych rzeczy dla mieszkańców Łodzi i zrobi kolejną. Otóż bilet na Mecz Narodów będzie kosztował symboliczną złotówkę. Biletów nie kupi się przez internet, będą do nabycia w kwiaciarniach. Bilety wyjątkowo efektowne, będą miały charakter kolekcjonerski. ą