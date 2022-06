H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Trans MF Landshut Devils. Kierowca specjalnie pojedzie po nowy silnik

- Musimy skupić się na kwestiach, które są od nas zależne. W piątek sprowadzamy silnik dla Nielsa Kristiana Iversena. Specjalnie wysyłamy w tym celu kierowcę. W sobotę o 12:00 silnik ma być już w Łodzi. Niels będzie mógł z niego skorzystać podczas sobotniego treningu na naszym torze, który zamierzamy przeprowadzić. W nowy silnik od polskiego tunera zaopatrzony jest również Norbert Kościuch. Koncentrujemy się na tym, na co mamy wpływ. Będziemy testować nowy sprzęt. Na razie pogoda nieco utrudnia nam przygotowania do niedzielnego meczu, aczkolwiek w sobotę zamierzamy wykorzystać słoneczny dzień. Chcemy utrzymać czwarte miejsce w tabeli i zwyciężyć w meczu z możliwie jak największą przewagą punktową nad rywalami - powiedział Michał Widera.

Szkoleniowiec łódzkiego zespołu został również zapytany o zmiany personalne przed niedzielnym meczem. Michał Widera przyznał, że przeprowadził kilka roszad dotyczących ustawienia par. - Są delikatne zmiany w parach. Brady Kurtz wraca na pozycję z juniorem, natomiast Niels Kristian Iversen pojedzie z Luke Beckerem. Marcin Nowak wystąpi natomiast w parze z Norbertem Kościuchem. Mam nadzieję, że to już będzie Norbert w nowej odsłonie, na skuteczniejszym poziomie. Myślę, że 8-10 punktów to jest rezultat, na jaki go stać i to jest cel. Brady również zakupił nowy silnik. To pokazuje, że cały czas walczymy. Musimy to potwierdzić na treningach, a potem w meczach - zakończył trener H. Skrzydlewska Orzeł Łódź.