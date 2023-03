Hala widowiskowo-sportowa w Kamieńsku. Trwa wyposażenie w sprzęt. Otwarcie coraz bliżej. Zobaczcie zdjęcia

W Kamieńsku powstaje nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. Hala powstaje przy Publicznej Szkole Podstawowej (pomiędzy budynkami powstał łącznik) i na co dzień będzie służyła uczniom szkoły jako sala gimnastyczna.

Obecnie trwa wyposażanie hali w niezbędny sprzęt. - Jest już wyposażenie siłowni, sali do squasha i sali fitness. W praktyce zamontowane są wszystkie rzeczy sportowe na hali: kosze, bramki, kurtyny, które dzielą halę na trzy części, są bramki oraz słupki wraz z siatkami do przygotowania boiska do siatkówki. Można przygotować nawet trzy boiska treningowe. Przygotowane są również parkingi i zagospodarowany został teren zielony wokół hali – wylicza Bogdan Pawłowski, burmistrz Kamieńska.