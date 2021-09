Halina z Pabianic popłakała się podczas rozmowy z Martą Manowską? Halina z Sanatorium Miłości mówi o życiu w Pabianicach 24.09.2021

Halina Jaksa przyznaje, że nigdy nie myślała o sobie. Zawsze troszczyła się o bliskich, a zwłaszcza o dzieci.

Leciałam do lasu na grzyby, na jagody, żeby zarobić. Dążyłam do tego, by moje dzieci nie miały gorzej niż w pełnej rodzinie - wspomina Halina. Mówiąc o tym, jak próbowała zapewnić dzieciom środki do jak najlepszego życia, ma łzy w oczach. Musi ocierać je przed kamerą chusteczką.