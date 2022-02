Halina z Pabianic w teledysku disco polo! Halina z Pabianic z Sanatorium Miłości w teledysku Krejzole 19.02.2022

Halina z Pabianic podbiła serca widzów w trzeciej edycji „Sanatorium miłości”. Cenią ją za otwartość, szczerość i to że zawsze jest chętna do pomocy. Pani Halina już kilka razy wystąpiła w „Pytaniu na śniadanie” w TVP 2. A ostatnio wystąpiła w teledysku do piosenki „Żono przysięgam ci”. Wykonuje go zespół Krejzole z Pabianic.

- To mój debiut – mówi Halina Jaksa. - Zagrałam teściową, która ma bardzo niesfornego zięcia. Popija, spotyka się ciągłe z kolegami. Ja staję po stronie swojej córki, a przeciw zięciowi. Jednak cała historia kończy się przewrotnie. Zięć stawia przede mną trzy piwa. Chodzi o to, by został w domu, a nie szedł na spotkanie z kolegami. Ja te piwa pije... Dziwnie to wygląda, bo jestem osobą niepijącą.

