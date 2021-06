Halina z Pabianic została Królową Turnusu Sanatorium Miłości! Kim jest Halina z Sanatorium Miłości 3? 30.06.2021

Pani Halina w poniedziałek, dzień po emisji pierwszego odcinka „Sanatorium miłości 3” pojechała na rynek sprzedawać jajka od własnych kurek. Śmieje się, że bez przerwy ktoś do niej podchodził i gratulował udziału w programie.

Wcześniej na miesiąc zniknęłam, nie przychodziłam na rynek – opowiada Halina Jaksa. - Nagrywaliśmy „Sanatorium miłości”. Ludzie zastanawiali się co się ze mną stało. Niektórym powiedziałam, że jadę do sanatorium. Nie zdradzałam, że chodzi o to telewizyjne. Dopiero w niedziele się wydało, że biorę udział w „Sanatorium miłości”!