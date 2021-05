Halina z Sanatorium Miłości popłakała się podczas rozmowy z Martą Manowską? Co Halina mówi o życiu w Pabianicach? 1.05.2021

Żeby zarobić na dom Halina całe życie bardzo ciężko pracowała. Była zatrudniona m.in. w restauracji "Siódme Niebo" w Pabianicach. Teraz pracuje w kuchni restauracji „Eden” w Rzgowie. Do tego pracuje na działce a na rynku sprzedaje własnoręcznie wyhodowaną sałatę i jajka od kur.

Jak przyznała w wywiadzie sama Halina, właściwie żyje ona dla pracy. - Mogę dwie godziny się przespać i już jestem na chodzie - mówi Halina.

Halina Jaksa przyznaje, że nigdy nie myślała o sobie. Zawsze troszczyła się o bliskich, a zwłaszcza o dzieci.

Leciałam do lasu na grzyby, na jagody, żeby zarobić. Dążyłam do tego, by moje dzieci nie miały gorzej niż w pełnej rodzinie - wspomina Halina. Mówiąc o tym, jak próbowała zapewnić dzieciom środki do jak najlepszego życia, ma łzy w oczach. Musi ocierać je przed kamerą chusteczką.