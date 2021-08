Handlowcy boją się kolejnego lockdownu i apelują do klientów o szczepienie się. Chodzi o bezpieczeństwo i pracowników i klientów

Organizacje zrzeszające sieci i centra handlowe apelują do swoich klientów, by szczepili się przeciwko koronawirusowi. Podkreślają, że jest to jedyny sposób, by uniknąć kolejnych lockdownów i by zadbać o zdrowie zarówno pracowników jak i klientów. Apel popierają przedstawiciele łódzkich centrów handlowych.Pod apelem podpisali się przedstawiciele Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Izby Handlu oraz Polskiej Rady Centrów Handlowych. Czytaj dalej

Krzysztof Piotrkowski