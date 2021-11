Handlowcy boją się lockdownu i apelują o otwarcie centrów przynajmniej dla zaszczepionych. Szefowie chcą sprawdzać szczepienia personelu

- Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług rekomenduje, by handel i usługi pozostały dostępne przynajmniej dla osób zaszczepionych – sprawdzanie paszportów covidowych lub negatywnego testu przy wejściach do galerii handlowych wydaje się być prostym i skutecznym zabiegiem do zastosowania w przypadku eskalacji pandemii - proponują przedstawiciele branży handlowej. -Związek podkreśla, że popiera powszechny program szczepień jako kluczowy dla publicznego zdrowia i bezpieczeństwa. Już rok temu w grudniu 2020 pracodawcy zrzeszeni w Związku zgłaszali propozycje udostępniania powierzchni w centrach handlowych pod punkty szczepień.