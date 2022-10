Healthy Day z Anną Lewandowską w Łodzi. Wydarzenie w Atlas Arenie

Gwiazdą spotkania będzie Anna Lewandowska – polska top trenerka, sportsmenka, mistrzyni świata w karate tradycyjnym, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i Polski. Prowadzi pięć biznesów, których głównym celem jest zmiana nawyków Polaków na zdrowsze. Jako specjalistka do spraw żywienia inspiruje miliony do komponowania wartościowych posiłków, czerpania przyjemności z regularnej aktywności fizycznej i dbania o równowagę psychofizyczną. W sieci obserwuje ją ponad 6 mln użytkowników.

Healthy Day z Anną Lewandowską to kilkugodzinne wydarzenie obfitujące w szereg atrakcji. Gwoździem programu jest trening fitness z elementami karate oraz wykład motywujący z zakresu zbilansowanej i zdrowej diety, sportu oraz dobrych nawyków. Wydarzenie uświetni wsparcie niezastąpionego Healthy Teamu Anny Lewandowskiej – Katrin Kargbo, Anny Budnickiej, Gosi Reysner i Kuby Głąba.

Ostatnio Ania prowadziła trening w Łodzi w marcu 2016r.