Hi Piotrkowska będzie mieć restaurację na ostatnim piętrze. Na hotel Hampton by Hilton trzeba poczekać do przyszłego roku WIZUALIZACJE

W Hi Piotrkowska powstanie restauracja z widokiem na centrum Łodzi

W najwyższym łódzkim kompleksie biurowo-usługowym a przy ul. Piotrkowskiej 155 powstanie restauracja z klubem i tarasem widokowym. Z 19. piętra biurowca Hi Piotrkowska będzie można podziwiać panoramę centrum Łodzi oraz głównej ulicy miasta. Pierwotnie w tym miejscu miały być pomieszczenia biurowe, ale zarządca zmienił plany.

Jak poinformowała zarządzająca kompleksem Master Management Group restauracja ma zostać otwarta w połowie przyszłego roku. Powierzchnia restauracja i klubu to ponad 700 mkw., taras ma mieć 200 mkw. Wystrój ma nawiązywać do industrialnej historii Łodzi. W planach są imprezy artystyczne i koncerty, lokal ma być dostępny zarówno dla pracowników biurowca, gości hotelowych jak i osób z zewnątrz.

Kompleks Hi Piotrkowska został oddany do użytku w październiku ubiegłego roku i jego część biurowa powoli znajduje najemców. Swoje biura ma tu oddział 1 PKO BP w Łodzi oraz operator przestrzeni biurowej New Work. Wkrótce mają wprowadzić się kolejni najemcy.