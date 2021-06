Historia Citroena zaczęła się pod Łodzią UNIKATOWE ZDJĘCIA

Historia Citroena zaczęła się w Głownie

Jak to się stało, że francuski inżynier znalazł się w małej podłódzkiej miejscowości? Otóż André Gustave Citroën, po ukończeniu studiów na politechnice w École, wybrał się w podróż do Polski (wtedy nieobecnej na mapach) i odwiedził swojego szwagra Bronisława Goldfedera. Panowie wspólnie wybrali się do Głowna, znajdującego się wtedy w zaborze rosyjskim. Goldfeder pokazał mu używane w tamtejszych warsztatach i młynach przekładnie z zębami daszkowymi, których wyjątkowy kształt znacznie usprawniał pracę maszyn.

- W Głownie był wtedy jeden z największych zakładów w kraju. Zatrudniano tu prawie 125 osób. Nie powinno, więc dziwić, że zawitał tu młody inżynierii z Francji – mówi nam główieński historyk Jacek Perzyńśki.

Na młodym inżynierze rozwiązanie to zrobiło duże wrażenie, bo koła tego typu przenosiły większe siły, były bardziej trwałe i cichsze od kół klasycznych. Zafascynowany działaniem owej przekładni Citroen wykupił od Rosjan licencję na produkcję podobnych urządzeń i opatentował tę technologię we Francji, zakładając w 1902 r. fabrykę kół zębatych.