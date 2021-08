Historia zakażonej boreliozą kobiety. Uwaga na kleszcze! Objawy i leczenie boreliozy. Uważaj, te owady roznoszą boreliozę i KZM! 26.08.2021

Pani Agnieszka ze Skierniewic nie miała pojęcia, jak bardzo zmieni się jej życie, gdy pewnego letniego dnia ukąsił ją kleszcz. Ale bakteria, którą zaraził ją pasożyt, zapomnieć o sobie nie dała. Rok później z organizmem kobiety zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Aktywna osoba, która cztery razy w tygodniu chodziła na aerobik, nie mogła wstać rano z łóżka. - A po 20 minutach ćwiczeń ciało zaczynało odmawiać mi posłuszeństwa - wspomina. - Pomyślałam: Boże, co się ze mną dzieje? Objawy charakterystyczne dla boreliozyTo był dopiero początek całej serii tzw. niecharakterystycznych objawów, ale charakterystycznych dla boreliozy, choroby wywołanej ukąszeniem kleszcza.- Czułam się dziwnie otępiała, bolała mnie głowa, często brakowało mi słów, miałam luki w pamięci - wymienia. - Doszły bardzo silne bóle w klatce piersiowej, uderzenia gorąca do głowy oraz skoki ciśnienia. Co jakiś czas lądowałam na pogotowiu. CZYTAJ DALEJ >>>>

pixabay.com