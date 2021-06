Hiszpan z Indii w ŁKS. Piłkarze żegnają się z klubem z alei Unii

Nowy szkoleniowiec zespołu z alei Unii 2 ma 50 lat. Urodził się w San Sebastian. Ostatnie dwa lata spędził natomiast w Indiach, gdzie prowadził Mohun Bagan, z którym wywalczył mistrzostwo kraju, a następnie zespół Karela Blasters. Seniorską karierę trenerską rozpoczynał tak naprawdę w roku 2005, kiedy to został pierwszym trenerem CD River Ega w swoim kraju. Dwa lata później został asystentem Jana Urbana w Legii Warszawa.Z „Wojskowymi” świętował między innymi mistrzostwo Polski, dwa Puchary Polski.Potem był prawą ręką byłego reprezentanta Polski w Zagłębiu Lubin, Lechu Poznań oraz Śląsku Wrocław. W roku 2018 został pierwszym trenerem litewskiego zespołu Trakai, który gra w tamtejszej ekstraklasie. Potem była Wisła Płock , którą prowadził w 17 meczach ekstraklasy. Po „Nafciarzach” przyszedł czas na Indie. – Szukaliśmy trenera, który będzie kontynuował naszą filozofię, obecną już w Akademii ŁKS i pierwszym zespole - wyjaśnia decyzje Tomasz Salski, sternik klubu. - Ważne było również to, że po wszystkich ostatnich doświadczeniach nie zamierzamy zrezygnować z obecnego sztabu i dlatego potrzebowaliśmy szkoleniowca z doświadczeniem zarówno na ławce, jak i na polskim rynku piłkarskim.– Wolę kiedy mój zespół prowadzi mecz, tworzy akcje i niesie ciężar gry nie czekając na to, co zrobi przeciwnik - mówi nowy trener łodzian. - Aby to osiągnąć niezbędne jest spokojne wyjście z piłką ze swojej połowy, osiągnięcie przewagi liczebnej i wynikającej z ustawienia na boisku w strefie tworzenia akcji, rozciągnięcie pola gry poprzez umiejscowienie piłkarzy i atak na pole karne dużą liczbą graczy aby stworzyć i wykorzystać wiele okazji do strzelenia gola. Wizja piłki nożnej musi być dopasowana do kultury kraju bądź regionu, z którego wywodzi się twój klub, do jego stylu gry i celów, które chcemy osiągnąć.

Dodajmy, że w sztabie szkoleniowym Hiszpana znajdą się Marcin Pogorzała, Paweł Drechsler, Jacek Janowski (trener bramkarzy) i Michał Lewandowski (odpowiada za przygotowanie fizyczne). Poniedziałek przyniósł także zmiany kadrowe wśród piłkarzy łódzkiej drużyny. Z ŁKS rozstało się dwóch piłkarzy. W przyszłym sezonie w barwach zespołu z alei Unii nie zobaczymy bramkarza Arkadiusza Malarza. Piłkarzowi, który był kapitanem zespoły w sezonie 2020/2021, a trafił do Łodzi we wrześniu 2019 roku kontrakt z klubem kończy się 30 czerwca i nie zostanie przedłużony. W barwach łódzkiego pierwszoligowca zaliczył 27 meczów w PKOEkstraklasie i 28 w I lidze, trzy w Pucharze Polski i jedno barażowe.

Z ŁKS żegna się także Tomasz Nawotka, który trafił do Łodzi w sierpniu zeszłego roku z Zagłębia Sosnowiec, gdzie był wypożyczony z warszawskiej Legii. W zespole z alei Unii 2 zaliczył w sumie 29 meczów ligowych, w których strzelił dwa gole.Piłkarz mógł zostać w ŁKS, ale klub nie skorzystał w opcji pierwokupu gracza z Legii Warszawa. Tomasz Nawotka wraca do stolicy. ą