„Hiszpański” ŁKS rozpoczął letnie sparingi od wygranej ze Stalą Mielec

Jego podopieczni pokonali na obozie w Woli Chorzelowskiej (powiat mielecki) występującą w PKOEkstraklasie Stal Mielec 2:0 (1:0). Co ciekawe, rok temu, na tym samym boisku, łodzianie także pokonali mielczan, ale wówczas 1:0 (1:0). Szkoleniowiec łodzian dał w tym meczu szansę pokazania się wszystkim piłkarzom, których ma do dyspozycji, w tym sześciu graczom, którzy dołączyli do ŁKS w ostatnich dniach. Grali więc bramkarz Marek Kozioł oraz zawodnicy z pola Nacho Monsalve, Bartosz Szeliga, Jan Kuźma, Javi Moreno oraz Stipe Jurić. W drugiej połowie na boisku pojawił się Portugalczyk Ricardo Guima, który był ostatnio wypożyczono do drugoligowego klubu ze swojego kraju Academica de Coimbra. Nie grał natomiast Brazylijczyk Ricardinho, bo nie było go w porze meczu w Woli Chorzelowskiej. Uspokajamy jednak fanów ŁKS, napastnik dotarł na zgrupowanie wieczorem. Jeśli zaś chodzi o rozegrany w deszczu mecz, to ełkaesiacy wyszli na prowadzenie w 26 minucie po pięknym uderzeniu Javi Moreno zza pola karnego. Tuż po przerwie wynik meczu ustalił PiotrJanczukowicz. – Jeszcze bardziej niż z wyniku jesteśmy zadowoleni z gry obu jedenastek, które dziś wystawiliśmy - mówił po spotkaniu Paweł Drechsler ze sztabu szkoleniowego ŁKS. - To dobry prognostyk na kolejny etap przygotowań, choć każde zwycięstwo cieszy, tym bardziej że rozegraliśmy dobre, otwarte spotkanie, tak w wymiarze zespołowym, jak i indywidualnym. Wiadomo, że dla piłkarzy ważne są treningi, ale najważniejszy jest mecz. Chcieliśmy, żeby zawodnicy cieszyli się grą, a wszyscy byli na boisku w podobnym wymiarze czasowym, więc mamy przegląd dyspozycji każdego. Uważam, że interakcje między graczami były na wysokim poziomie jak na ten krótki czas jaki z sobą spędzili, a pamiętajmy że mamy grupę nowych piłkarzy, którzy przechodzą etap adaptacji. Oni potrzebują czasu, aby się zrozumieć.

Już w środę (7 lipca) na boisku w Woli Chorzelowskiej, podopieczni trenera Kibu Vicuny zmierzą się z drugoligową Stalą Rzeszów.

Na rynku transferowym aktywni są natomiast działacze ŁKS, którzy podpisali nową umowę z 19-letnim zduńskowolaninem Mieszko Lorencem. Tym razem były zawodnik Pogoni Zduńska Wola oraz młodzieżowych drużyn warszawskiej Legii związał się z ŁKS do końca czerwca 2022 roku, ale z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Zawodnik, o którego karierze ojciec Marek napisał między innymi książkę „Mieszko, piłkarz nad piłkarze”, zdaje sobie sprawę, że przynajmniej na razie nie ma szans na grę w pierwszoligowej drużynie. – Mam nadzieję, że jeśli nadal będę ciężko pracował, to jedynie kwestia czasu - mówi. - W tej chwili koncentruję się na występach w drugiej drużynie i przyszłym sezonie. Myślę, że poradzimy sobie w trzeciej lidze. ą

ŁKS ŁÓDŹ - STAL MIELEC 2:0 (1:0)

Bramki

1:0 - Javi Moreno (26)

2:0 - Piotr Janczukowicz (62)

ŁKS. 1. POŁOWA: Marek Kozioł – Bartosz Szeliga, Nacho Monsalve (30, Maksymilian Rozwandowicz), Adam Marciniak, Oskar Koprowski, Jakub Tosik, Javi Moreno, Mikkel Rygaard, Antonio Dominguez, Piotr Gryszkiewicz, Stipe Jurić. 2. POŁOWA: Dawid Arndt – Mateusz Bąkowicz, Maciej Dąbrowski, Jan Sobociński, Adrian Klimczak, Maksymilian Rozwandowicz (60, Jan Kuźma), Michał Trąbka, Ricardo Guima, Pirulo, Kelechukwu Ibe-Torti, Piotr Janczukowicz. Trener: Kibu Vicuna.