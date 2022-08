Hit I ligi. Wicelider z Chorzowa rywalem ŁKS na alei Unii

Chorzowianie, jak na pierwszoligowego nowicjusza spisują się wybornie. Są jedynym zespołem bez porażki - trzy spotkania wygrali i trzy zremisowali. w Minioną niedzielę podzieli się na swoim boisku punktami z Chojniczanką Chojnice remisując 1:1 (1:0). Gola dla Ruchu strzelił sieradzanin Tomasz Swędrowski, który dołączył do 14-krotnych mistrzów Polski latem. Przyszedł z Motoru Lublin. Jest jednak wychowankiem Warty Sieradz.

Łodzianie już doszli do siebie po przegranej w Rzeszowie ze Stalą 0:1 (0:0). Rozpoczęli już przygotowania do piątkowego meczu. Jak informuje rzecznik prasowy klubu Bartosz Król, zespól trenera Kazimierza Moskala przygotowuje się na klubowych obiektach. W środowy wieczór piłkarze wraz ze sztabem trenerskim zamierzają wspólnie obejrzeć mecz eliminacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów – Benfika Lizbona, który rozgrywany jest na stadionie im. Króla. W starciu z Ruchem sztab szkoleniowy nie będzie miał do dyspozycji Adama Marciniaka, który od pewnego czasu zmaga się z urazem. Na szczęście żaden z ełkaesiaków nie musi pauzować za kartki, chociaż Maciej Dąbrowski i Mateusz Kowalczyk mają trzy upomnienia na koncie, więc ewentualne kolejne wykluczy ich automatycznie z udziału w jednym spotkaniu.

Piątkowe starcie na alei Unii 2 będzie 129 oficjalnym meczem o punkty obu ekip. Bilans jest korzystniejszy dla Niebieskich, czyli chorzowian, którzy wygrali 55 meczów. ŁKS był górą 42 razy. 31 potyczek kończyło się remisowo. Bilans bramkowy to 234 - 189 na korzyść chorzowian. Po raz ostatni ona zespoły mierzyły się 28 kwietnia 2012 roku w Chorzowie. Był to mecz 28. kolejki ekstraklasy, a zakończył się remisem 2:2 (1:2). Gole dla zespołu z alei Unii 2 strzelili Artur Gieraga oraz Rafała Kujawa. 5 listopada 2011 roku łodzianie polegli na swoim boisku aż 0:4 (0:1). To nie był udany sezon dla łodzian, bo spadli wspólnie z Cracovią, z elity. Co ciekawe, drużynę prowadziło w nim aż sześciu trenerów, z tym że Andrzej Pyrdoł dwukrotnie - na początku i finiszu sezonu. Dodajmy, że w piątek mija 114 lat od powstania ŁKS. ą

i liga

7. kolejka. Piątek (19 sierpnia): ŁKS Łódź - Ruch Chorzów (godz. 20.30), Chojniczanka Chojnice - Górnik Łęczna (18). Sobota (20 sierpnia): Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Stal Rzeszów (20), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice (15), Wisła Kraków - Skra Częstochowa (17.30). Niedziela (21 sierpnia): Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów (15), Resovia - GKSKatowice (18), Arka Gdynia - Odra Opole (12.40). Poniedziałek (22 sierpnia): Sandecja Nowy Sącz - GKSTychy (18).