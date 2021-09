Hit w Łodzi. Wicemistrz TME SMS podejmuje mistrza Polski - Czarnych Sosnowiec

Klasę najbliższych rywali docenia Marek Chojnacki, trener TME SMS Łódź. - Spotykają się dwa najlepsze zespoły poprzedniego sezonu. Patrząc na obecną tabelę, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale musimy pamiętać, że Sosnowiec ma rozegrany o jeden mecz mniej. Jeśli go wygra, to zrówna się z nami punktami. To na pewno będzie szlagier, a być może nawet mecz tej rundy. Chciałbym, żeby oba zespoły pokazały najlepszą piłkę i promowały futbol kobiecy - powiedział Marek Chojnacki.

Czy atut własnego boiska będzie kluczowy?

- Mam nadzieję, że w tym wypadku atut własnego boiska odegra ważną rolę. Mam tylko jeden znak zapytania. Jesteśmy bowiem bez rytmu meczowego. Mieliśmy przerwę na reprezentację. Jeśli spojrzymy na obciążenia meczowe, to nasze rywalki miały ich więcej. Powrót po przerwie jest zawsze niewiadomą. Myślę jednak, że nie przeszkodzi to nam w zaprezentowaniu dobrego poziomu. Mamy swój pomysł i plan na ten mecz, gdy spotkanie będzie układać się po naszej myśli. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak, również mamy opracowany scenariusz. Klucz tkwi jednak przede wszystkim w głowach i nogach zawodniczek. - stwierdził Marek Chojnacki.