Ho, ho, ho, ruszył zaprzęg św. Mikołaja. Wciąż możesz dołączyć!

Okres świąteczny to wyjątkowy czas z wielu względów. To właśnie na koniec roku najczęściej robimy podsumowania i planujemy nasze przyszłe działania. W powietrzu czuć już zapach świąt, w radiu lecą świąteczne piosenki, a sklepy prześcigają się w świątecznych dekoracjach. To też czas, kiedy myślimy więcej o innych, obdarowując najbliższych mniejszymi i większymi prezentami, które każdemu przynoszą wielką radość.