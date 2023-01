Hokej na lodzie. Porażki ŁKH na koniec sezonu, ale łódzka młodzież osiąga sukcesy

Tabela I ligi po rundzie zasadniczej: 1.Polonia Bytom - 69 punktów, 2.SMS Katowice - 61, 3.Unia Oświęcim - 58, 4.Naprzód Janów - 52, 5.Cracovia - 47, 6.Niedźwiadki Sanok - 43, 7.Sokoły Toruń - 43, 8.Podhale - 42, 9.Zagłębie Sosnowiec - 38, 10.SMS Toruń - 25, 11.MOSM Tychy - 22, 12.Jastrzębie - 18, 13.Stoczniowiec - 15, 14. ŁKH - 13. Pierwsza ósemka rozegra teraz między sobą play-off.

Tydzień temu informowaliśmy o awansie juniorów młodszych ŁKH do finałów mistrzostw Polski w tej kategorii. Tą samą drogą zmierza do finałów także zespół młodzików ŁKH (trenerzy Jurij Ziankow i Vaclav Rziha), który w turnieju barażowym w Krakowie pokonał Cracovię 9:6 i Niedźwiadki Sanok 7:2. Kolejne mecze (na razie jeszcze w rywalizacji strefowej, ale awans do finałów jest już pewny) wygrała drużyna w kategorii żak starszy, która pokonała Legię 14:7 i 6:5. I do kompletu: drużyna żaków młodszych (do 12 lat) wygrała podczas tego weekendu z BKS Bydgoszcz 8:3 i 9:4. Dodajmy, że jest jeszcze zespół minihokeja (8-10 lat),, który grał ostatnio w turniejach w Uherskim Hradiszczu w Czechach i w Malborku, a szykuje się do startu w finałach rozgrywek o Puchar Czerkawskiego.

Wychowanek ŁKH, a obecnie bramkarz ekstraklasowego GKS Katowice Maciej Miarka, powołany został do reprezentacji Polski seniorów na turniej w Coventry w Anglii, w którym Polacy zmierzą się z Wielką Brytanią, Japonią i Rumunią. Miarka ma już za sobą reprezentacyjny debiut - kilka tygodni temu brał udział w turnieju w Kownie na Litwie - kończy red. Wojciech Filipiak.