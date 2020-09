„Homofobusy" w województwie łódzkim. „Stop pedofilii", strop aborcji". Samochód fundacji Pro-Prawo do Życia w Wieluniu ZDJĘCIA, FILM

Zobacz galerię (7 zdjęć) "Stop pedofilii", "stop aborcji" to hasła, jakie m.in. wymalowano na samochodzie Fundacji Pro-Prawo do życia, który pojawił się w poniedziałek w Wieluniu. Są też na nim hasła, które uderzają też w osoby LGBT.Czytaj dalej na kolejnym slajdzie: kliknij strzałkę „w prawo", lub skorzystaj z niej na klawiaturze komputera. Archiwum prywatne Zobacz galerię (7 zdjęć)

„Homofobusy" w województwie łódzkim. „Stop pedofilii", strop aborcji". Samochód fundacji Pro-Prawo do Życia w Wieluniu. Do Wielunia zawitał w poniedziałek samochód Fundacji Pro-Prawo do Życia. Nazywany przez przeciwników „Homofobusem", pojazd opatrzony napisami „stop pedofilii", „stop aborcji" oraz hasłami uderzającymi w osoby LGBT przejechał ulicami miasta.