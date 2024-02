Horoskop chiński na 2024. Jaki będzie rok smoka? Co może wydarzyć się w twoim życiu?

Horoskop na Chiński Rok 2024. Co czeka Twój znak zodiaku? Chiński Nowy rok w 2024 r. zaczyna się 10 lutego. Co przyniosą najbliższe dni tobie i twoim bliskim? Poznaj swój aktualny horoskop na rok smoka. Dla kogo najbliższe miesiące będą udane, a kogo czekają w najbliższych tygodniach duże zmiany w sferze miłości i pracy??

Horoskop na Chiński Nowy Rok podpowiada, jakie będzie najbliższe dwanaście miesięcy dla Twojego znaku zodiaku. Dla kogo będzie to okres pełen wyzwań? Czy nowy rok przyniesie poprawę dotychczasowej sytuacji finansowej? Kto stanie przed poważnymi wyborami, które mogą odmienić jego życie? Horoskop na Rok Smoka daje cenne wskazówki

Jak ułożą się twoje relacje z najbliższymi Ci osobami? Które znaki w horoskopie rocznym czkać będzie pomyślność, a które pasmo porażek? Co wydarzy się w najbliższym czasie?

POZNAJ ZNAKI HOROSKOPU CHIŃSKIEGO

Chiński zodiak podzielony jest na 12 znaków zwierząt. Horoskop oparty jest na roku księżycowym, dlatego sekwencja chińskich znaków zmienia się co 12 lat, tak samo jak cykl księżycowy. Oznacza to, że znaki zodiaku powtarzają się co 12 lat.