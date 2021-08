Horoskop codzienny na poniedziałek 30 sierpnia 2021. Horoskop na początek tygodnia dla Panny, Wagi, Skorpiona. Horoskop na dziś 30.08.2021

HOROSKOP NA PONIEDZIAŁEK DLA KAŻDEGO ZNAKU ZODIAKU

PANNA (23.08- 22.09)

Codzienny horoskop na poniedziałek 30 sierpnia 2021 ostrzega: Zarówno w uczuciach, jak i w każdym innym aspekcie życia ważna jest rozwaga. Nie traktuj więc każdego słowa partnera jako ataku na ciebie.

WAGA (23.09 - 22.10)

Nie proś innych, by pomagali ci decydować. To co jest odpowiednie dla nich, niekoniecznie musi być dobre również dla ciebie.

SKORPION (23.10 - 21.11)

Możesz dziś liczyć na chwile błogiego wytchnienia od obowiązków. To dobry czas dla wszelkich planów związanych z rozrywką.

STRZELEC (22.11 - 21.12)

Codzienny horoskop na poniedziałek 30 sierpnia 2021 radzi: Nie myśl o następnym tygodniu, tylko podsumuj obecny i zorganizuj dzień tak, by nie zabrakło w nim czasu na przyjemności.

KOZIOROŻEC (22.12 - 19.01)

To dobry dzień na realizację obowiązków, głównie zawodowych, na które może zabraknąć ci czasu w następnym tygodniu.