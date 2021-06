Horoskop codzienny na środę. Wróżba 16 czerwca 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop dla Raka, Lwa, Wagi. Horoskop na dziś 16.06.2021

NOWE Sejm bez dziennikarzy. W środę niejawne posiedzenie ws cyberataków. "To bezsprzecznie nadzwyczajne wydarzenie dla parlamentu"

W środę na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się specjalne niejawne posiedzenie Sejmu, na którym politycy usłyszą informacje w sprawie cyberataków. Oznacza to spore zmiany zarówno dla posłów, jak i dziennikarzy. - Obrady są prowadzone w szczególnym rygorze i zgodnie z precyzyjnymi procedurami- przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. We wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował o próbie wyłudzenia danych dostępowych do poselskich skrzynek.