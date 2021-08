Horoskop codzienny na wtorek 24 sierpnia 2021. Horoskop wróżki Margo dla wszystkich znaków zodiaku. HOROSKOP na dziś 24.08.2021

Horoskop codzienny dla wszystkich znaków zodiaku

WODNIK (21.01 - 18.02)

Trzymaj swoje nerwy na wodzy. Niepotrzebnym słowem albo gestem możesz wyrządzić komuś dużą przykrość.

RYBY (19.02 - 20.03)

Dzięki swojej pogodzie ducha i życzliwości zyskasz nowego przyjaciela. Będziesz mógł na niego liczyć w trudnych sytuacjach.

BARAN (21.03 - 20.04)

Dzisiaj jest dobry dzień, byś wziął się do spraw, które do tej pory odkładałeś. Zrób to teraz, a pozbędziesz się znacznego ciężaru!

BYK (21.04 - 21.05)

Uważaj na nieznajomych. Ktoś, kto wydaje się życzliwy i dobrze nastawiony, może mieć złe intencje wobec ciebie.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06)

Dzisiaj ktoś bliski może oczekiwać od ciebie rady lub wsparcia. Uważaj na zdrowie, zbyt lekki ubiór może ci zaszkodzić.

RAK (22.06 - 22.07)

Zegar tyka. Wszystko wokół wskazuje, że to już najwyższy czas, by podjąć próby ustatkowania się. Życie singla nie ma aż tyle plusów...