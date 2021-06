Horoskop dzienny na jutro. Codzienny horoskop na czwartek 17 czerwca 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na dziś 17.06.2021

BYK (21.04-21.05) Zastanów się czy Twoje plany nie są zbyt ambitne? Trzeba mierzyć siły na zamiary. To, co planujesz, może Cię przerosnąć. Nie frustruj się tym.

BARAN (21.03-20.04) Masz na głowie sporo problemów. Nie odmawiaj innym, jeśli chcą Ci pomóc, bo bez nich nie dasz sobie rady. W końcu po to są przyjaciele.

WODNIK (21.01-18.02) W domu napięta atmosfera. Nie wróży to nic dobrego w przyszłości. Lepiej jednak nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje. Zdystansuj się.

SKORPION (23.10-21.11)

Dzisiaj od samego rana czekają na Ciebie sytuacje stresowe. Bardzo dobrze sobie jednak w nich poradzisz, a Twój szef będzie dumny.

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06)

Powoli zaczyna do Ciebie docierać, że obecna praca nie spełnia Twoich oczekiwań. Pora szukać czegoś, w czym możesz się rozwinąć.

STRZELEC (22.11-21.12)

Niedługo otrzymasz ciekawą propozycję od swojego przyjaciela. Warto ją przemyśleć, bo może być trampoliną do wielkiej kariery.

RAK (22.06-22.07)

Zadbaj w końcu o swoje zdrowie i kondycję. Warto przede wszystkim wybrać się do dentysty na rutynowy przegląd. Zapisz się też na siłownię.

KOZIOROŻEC (22.12-20.01)

Musisz zacząć przywiązywać większą wagę do szczegółów, bo one też mają znaczenie. Zdziwisz się, jaki to ma wpływ na Twoje życie.