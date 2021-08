Horoskop dzienny na wtorek wróżki Margo. Codzienny horoskop 17 sierpnia 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na wtorek 17.08.2021

Codzienny horoskop na wtorek 17 sierpnia

WODNIK (20. 01 - 18.02)

Horoskop dzienny na wtorek 17 sierpnia ostrzega: Niektórzy czują wobec ciebie pogardę. Co się stało, że jest aż tak źle? Może warto zrewidować swoje postępowanie.

RYBY (19.02 - 20.03)

Codzienny horoskop dla wszystkich znaków zodiaku mówi: Będziesz miał okazję spotkać bliską osobę. Spędzicie miło czas, wspominając dawne czasy. Korzystny okres w życiu zawodowym.

BARAN (21.03 - 19.04)

Horoskop dzienny na wtorek 17 sierpnia podpowiada: Ten dzień przyniesie ci zmiany w życiu uczuciowym. Jeżeli czekasz na sygnał od osoby, za którą tęsknisz, dzisiaj go otrzymasz.

BYK (20.04 - 20.05)

Codzienny horoskop dla wszystkich znaków zodiaku ostrzega: Fajnie byłoby spędzić dzień we dwoje, ale nie znajdziesz na to czasu. Masa pracy i spraw do załatwienia oznaczają późny powrót do domu.