Horoskop miesięczny na grudzień 2021. Wróżba w horoskopie na zimę 2022. Horoskop na początek 2022 roku. Horoskop na grudzień 29.11.2021

Horoskop grudzień 2021!

Koniec roku to dla wielu z nas czas podsumowań ostatnich miesięcy oraz domykania rozpoczętych spraw. Niektórzy z nas popadają w melancholię, rozpamiętują stracone szanse. W grudniu, gdy dni sią coraz krótsze a przyroda zamiera przygotowując się na zimę, łatwiej jest nam się wyciszyć i nabrać dystansu do świata. Są też wśród nas tacy którzy twardo stąpają po ziemi. Oni to nie przywiązują aż takiej wagi do przeszłości i przygotowują się na nowy rok, planują kolejne przedsięwzięcia.

Jednak dla wszystkich czas zbliżającego się przesilenia zimowego jest szczególny. Nie wszyscy w codziennej krzątaninie mamy szansę w pełni to odczuć. Czasem zaledwie to przeczuwamy.