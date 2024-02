Jowisz od stycznia do 25 maja przebywa w znaku statecznego i lubiącego wygodę Byka. Warto zająć się swoim komfortem fizycznym i psychicznym. Jest to również dobry czas dla osób w związkach, ponieważ gwiazdy sprzyjają pogłębianiu relacji i przywiązywaniu się do siebie. Od 26 maja Jowisz zacznie przemierzać radosny i ciekawski znak Bliźniąt i nabierzemy ochoty na podróże, towarzyskie atrakcje i płomienne romanse.