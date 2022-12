Horoskop na cały tydzień od 19.12.2022 do 25.12.2022 Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 20.12.2022

HOROSKOP TYGODNIOWY DO NIEDZIELI 25 GRUDNIA 2022

Aktualny horoskop tygodniowy dla Twojego znaku zodiaku. Horoskop na cały tydzień od poniedziałku 19 grudnia, do niedzieli 25 grudnia. Sprawdź, co mówi Twój horoskop tygodniowy na najbliższe dni. Wróżba na cały tydzień dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop tygodniowy podpowiada, co przyniesie tydzień.

WODNIK (21.01 - 18.02)

Horoskop tygodniowy: W tym tygodniu skup się na celu, który chcesz osiągnąć, i podążaj wytyczoną ścieżką. Nie oglądaj się za siebie i nie kwestionuj niczego.

RYBY (19.02 - 20.03)

Horoskop tygodniowy: Nie bój się trudnych decyzji. Czasami z szerszej perspektywy sytuacja wymaga drastycznych i radykalnych rozwiązań.

BARAN (21.03 - 20.04)

Horoskop tygodniowy: Chcąc zrealizować własne pragnienia, musisz się nastawić do świata pozytywnie i szukać dobrych stron w każdym wydarzeniu.