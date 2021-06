Horoskop na niedzielę, 13 czerwca 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop na niedzielę. Co czeka Ryby, Wodnika, Raka?

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06) Horoskop na niedzielę ostrzega Byki przed nadmiernym gadulstwem. Uważaj co mówisz i komu powtarzasz plotki, bo skutki mogą być opłakane. Pamiętaj, że plotka wylatuje wróblem, a powraca wołem. Czasem lepiej jest zatrzymać coś dla siebie.

BARAN (21.03 - 20.04) Wolny dzień skłoni cię do przemyśleń i poszukiwania nowych pomysłów. Horoskop na dziś zapowiada szansę na rozwiązanie starych problemów. A może przesuniesz swoje życie na zupełnie inne tory? Pamiętaj, możesz zmienić wszystko!

RAK (22.06 - 22.07)

Rakom horoskop na dziś radzi odpocząć po wytężonej pracy. Możesz zrobić z tym dniem co tylko chcesz, ale wracaj do pracy. Możesz relaksować się sam albo w towarzystwie bliskiej osoby. Cokolwiek dziś wybierzesz, będziesz zadowolony.

LEW (23.07 - 22.08)

Niedziela może przynieść ci zaskakującą szansę. Wykorzystaj ją! Czy będzie to propozycja współpracy, nowa znajomość, ciekawa wycieczka, nie wahaj się. Pamiętaj, że nic dwa razy się nie zdarza!

PANNA (23.08 – 22.09)

Horoskop na niedzielę ostrzega, że możesz być dziś wybuchowy. Emocje będą buzować i w końcu znajdą jakieś ujście. Może to ściągnąć na twoją głowę kłopoty. Lepiej zawczasu weź głęboki wdech i policz do trzech. Po co psuć sobie relacje?