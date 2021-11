HOROSKOP na poniedziałek 15 listopada 2021. Horoskop wróżki Szoszany na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co niesie poniedziałek?

HOROSKOP DZIENNY NA PONIEDZIAŁEK 15 LISTOPADA 2021

Horoskop na poniedziałek: Baran

BARAN (21.03-19.04) Horoskop na poniedziałek radzi ci zwrócić uwagę na dokumenty krążące w obiegu. Patrz, co podpisujesz i co kontrahent będzie podsuwał ci pod nos. Czytaj ustępy napisane drobnym druczkiem. Jeśli pracujesz z papierami, bądź jeszcze bardziej uważny niż zwykle. A może odkryjesz jakiś błąd?

Horoskop na poniedziałek: Byk

BYK (20.04-20.05) Genialne pomysły będą dziś do ciebie przychodzić bardzo łatwo. W pracy nic cię nie zatrzyma, także w życiu prywatnym możesz wpaść na rozwiązanie męczącej i kłopotliwej sytuacji. To będzie bardzo dobry dzień!

Horoskop na poniedziałek: Bliźnięta

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) Horoskop na poniedziałek zapowiada szansę rozwiązania nawet najbardziej trudnych problemów. Musisz jednak wykazać się sprytem, zakasać rękawy i przejść do działania. Czasem droga do celu wiedzie okrężną i wyboistą drogą. Doskonale o tym wiesz.

Horoskop na poniedziałek: Rak

RAK (22.06-22.07) Kontakt z urzędnikami i służbami mundurowymi może dziś być dla ciebie wyjątkowo trudny. Pamiętaj, by przestrzegać przepisów na drodze, a planowaną wizytę w urzędzie przełóż lepiej na inny dzień. Nie wykłócaj się, nic tą metodą nie załatwisz. Trzeba poczekać.

Horoskop na poniedziałek: Lew

Horoskop na poniedziałek: Panna

Horoskop na poniedziałek: Waga

Horoskop na poniedziałek: Skorpion

SKORPION (23.10-21.11) Twój szef będzie dziś w wyjątkowo dobrym humorze. To ułatwi ci pobyt w pracy. Może też doceni twój wkład w rozwój firmy i jakoś wynagrodzi. Pamiętaj jednak, że do wszystkiego trzeba dojść ciężką pracą. Bumelantowi nawet dobry humor szefa niewiele pomoże!

Horoskop na poniedziałek: Strzelec

STRZELEC (22.11-21.12) Wielka miłość jest tuż za rogiem - zachęca cię horoskop na poniedziałek . Niepotrzebnie martwisz się samotnością, los szykuje ci pozytywną niespodziankę. Może to będzie randka, a może przypadkowe spotkanie z kimś miłym z sąsiedztwa. Oczekuj czegoś dobrego!

Horoskop na poniedziałek: Koziorożec

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) Spotkanie z kimś znajomym może nieoczekiwanie przerodzić się w miłosną schadzkę. Zastanów się, czy na pewno możesz sobie na to pozwolić? Jeśli jesteś w związku, a sytuacja wymknie się spod kontroli, możesz rano żałować. Ale jeśli jesteś wolny, to może warto spróbować?

Horoskop na poniedziałek: Wodnik

WODNIK (20.01-18.02)

Świat nie jest taki, jak ci się wydaje - ostrzega horoskop na poniedziałek. Możesz dziś mieć skłonność do czarnowidztwa, ale też i do patrzenia na świat przez różowe okulary. Może w pracy nie jest wcale tak źle, a nowy partner nie jest tak wspaniały jak ci się wydaje? Myśl racjonalnie, to na pewno ci pomoże.