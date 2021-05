HOROSKOP na poniedziałek, 31 czerwca 2021. Co czeka Barana, Byka, Wagę? Horoskop na dziś dla wszystkich znaków zodiaku. Horoskop 31.05.2021

Horoskop na poniedziałek 29 maja 2021. Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała dla was wróżka Margo. Co przyniesie początek tygodnia? Co czeka Barana, Byka, Bliźnięta? Co los odmieni w poniedziałek w życiu Lwów, Panien i Wodników? Sprawdźcie!SPRAWDŹ HOROSKOP >>>.

HOROSKOP DZIENNY NA PONIEDZIAŁEK, 31 MAJA 2021 ROKU BARAN (21.03 - 20.04)

Od rana będzie przepełniać się energia i wola działania. To będzie dobry dzień posunięcie spraw do przodu. Będzie ci świetnie szło w pracy, w ciągu dnia może przyjść pozytywna wiadomość. BYK (21.04 - 21.05)

Po miłym weekendzie będziesz marzył o podróżach. To utrudnić ci koncentrację na zadaniach do wykonania. Pociesz się myślą o nadchodzącym długim weekendzie. Może warto zaprosić na wycieczkę kogoś miłego sercu? BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06)

Nabroiłeś, masz wszystkiego dość i najchętniej udałbyś się na bezludną wyspę? Lepiej staw czoła problemom i sytuacjom. Pamiętaj, że wiele rzeczy da się naprawić. Co cię nie zabije, to cię wzmocni! Po trudnych przeżyciach będziesz mądrzejszy? RAK (22.06 - 22.07)

Dziś trudno ci będzie coś załatwić. Masz przed sobą ważną rozmowę, duży zakup, zbierasz się by zaprosić kogoś na randkę? W poniedziałek może być trudno sfinalizować takie sprawy. Próbuj, a jeśli się nie uda- zabierz się do dzieła z nowymi siłami we wtorek rano!

LEW (23.07 - 22.08)

Czasem warto wychylić się z miłosnego gniazdka i poszukać towarzystwa innych ludzi. W poniedziałek odkryjesz, że dobrze mieć przyjaciół. Zaproś kogoś z nich na spacer lub wspólne pogaduszki. Nie pożałujesz mile spędzonych chwil. PANNA (23.08 - 22.09)

Poniedziałek to znakomity dzień, by zacząć porządkować swoje życie. Zabierz się do pracy od rana, może uda ci się nadgonić zaległości w pracy, opłacić zapomniane rachunki, zacząć remont. Znajdź czas, by wyjaśnić zaległe spory i niesnaski. Nie odkładaj tego "na święte nigdy".

WAGA (23.09 - 22.10)

Rozejrzyj się dziś wokół siebie. Może ktoś w twoim biurze lub w bloku chciałby zawrzeć bliższą znajomość? Czasem nie dostrzegamy tego, kto cicho stoi obok. Sympatyczna dziewczyna lub chłopak z sąsiedztwa mogą wnieść w twoje życie wiele dobrego. Zamiast gonić za nierealnymi marzeniami daj komuś szansę!

SKORPION (23.10 - 21.11)

Poniedziałek będzie sprzyjał sprawom finansowym. Masz coś do załatwienia w banku, czekasz na decyzję z sądu? Wszystkie dziś będą dla ciebie korzystne. Zamiast wydawać pieniądze na zbytki, spróbuj je dziś mądrze zainwestować. Nie pożałujesz tej decyzji. STRZELEC (22.11 - 21.12)

Zamiast skupić się na pracy będziesz powracał pamięcią do miłych chwil z przeszłości spędzonych z kimś bliskim. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Może jeszcze nie wszystko stracone i uda się wrócić do tego co było? Jeśli nie spróbujesz, będziesz żałował. KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01)

Poranna pobudka nie wprawi cię w poniedziałek dobry nastrój. Będziesz jak gradowa chmura, a na horyzoncie pojawią się kłótnie. Znajdź czas, by poprawić sobie nastrój. Miłe chwile przy kawie, pyszne śniadanko, spacer do pracy. Zadbaj o siebie, by ten dzień był lepszy!

WODNIK (21.01 - 18.02)

W życiu nie zawsze jest różowo. Może dziś przydarzyć ci się niesprawiedliwa krytyka lub niespodziewana przykrość. Niemili ludzie sprawią, że będziesz mieć ochotę schować się w mysiej dziurze. Nie walcz z tym uczuciem, każdy potrzebuje czasem samotności. Jutro świat będzie dla ciebie milszy! RYBY (19.02 - 20.03)

Poniedziałek sprzyjać będzie niezwykłym pomysłom i nietypowym rozwiązaniom. Kłopotliwe zadanie uda ci się pokonać dzięki intuicji lub przebłyskowi geniuszu! Współpracownicy będą patrzeć na ciebie z zachwytem. Uwierz w siebie, możesz przecież być tak błyskotliwy zawsze!

