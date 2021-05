HOROSKOP na poniedziałek, 31 czerwca. Co czeka Barana, Byka, Wagę? Horoskop na dziś dla wszystkich znaków zodiaku

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06) Nabroiłeś, masz wszystkiego dość i najchętniej udałbyś się na bezludną wyspę? Lepiej staw czoła problemom i sytuacjom. Pamiętaj, że wiele rzeczy da się naprawić. Co cię nie zabije, to cię wzmocni! Po trudnych przeżyciach będziesz mądrzejszy?

BYK (21.04 - 21.05) Po miłym weekendzie będziesz marzył o podróżach. To utrudnić ci koncentrację na zadaniach do wykonania. Pociesz się myślą o nadchodzącym długim weekendzie. Może warto zaprosić na wycieczkę kogoś miłego sercu?

BARAN (21.03 - 20.04) Od rana będzie przepełniać się energia i wola działania. To będzie dobry dzień posunięcie spraw do przodu. Będzie ci świetnie szło w pracy, w ciągu dnia może przyjść pozytywna wiadomość.

RAK (22.06 - 22.07)

Dziś trudno ci będzie coś załatwić. Masz przed sobą ważną rozmowę, duży zakup, zbierasz się by zaprosić kogoś na randkę? W poniedziałek może być trudno sfinalizować takie sprawy. Próbuj, a jeśli się nie uda- zabierz się do dzieła z nowymi siłami we wtorek rano!

LEW (23.07 - 22.08)

Czasem warto wychylić się z miłosnego gniazdka i poszukać towarzystwa innych ludzi. W poniedziałek odkryjesz, że dobrze mieć przyjaciół. Zaproś kogoś z nich na spacer lub wspólne pogaduszki. Nie pożałujesz mile spędzonych chwil.

PANNA (23.08 - 22.09)

Poniedziałek to znakomity dzień, by zacząć porządkować swoje życie. Zabierz się do pracy od rana, może uda ci się nadgonić zaległości w pracy, opłacić zapomniane rachunki, zacząć remont. Znajdź czas, by wyjaśnić zaległe spory i niesnaski. Nie odkładaj tego "na święte nigdy".