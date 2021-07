HOROSKOP na środę, 7 lipca. Horoskop dzienny na środę wróżki Margo. Co mówią gwiazdy w horoskopie na środę dla wszystkich znaków zodiaku?

HOROSKOP DZIENNY NA ŚRODĘ, 7 LIPCA 2021 DLA KAŻDEGO ZNAKU ZODIAKU

BARAN (21.03 - 20.04)

Horoskop na środę ostrzega cię przed niezdecydowaniem. Czasami trudno ci wybrać kierunek, przekładasz decyzję na kolejny dzień. Nie rób tak dziś! Odwaga, wiara we własne siły, zdecydowanie, stanowczość - to hasła dla ciebie na środę!

BYK (21.04 - 21.05)

Horoskop na środę ostrzega cię przed nadmiernym stresem. Czy aby nie wziąłeś na siebie zbyt wielu obowiązków? Łapanie kilku srok za ogon może się skończyć fiaskiem na każdym polu. I jeszcze niepotrzebnie stracisz nerwy. Nie goń tak bardzo, nie warto.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06)

W środę mogą cię nachodzić wspomnienia, te dobre ale też te złe. Wracanie myślami do przeszłości nie jest złe, jeśli pomoże ci to lepiej przeżyć teraźniejszość. Czasem warto wrócić do tego co było, a czasem lepiej odpuścić. Ty sam musisz podjąć decyzję.