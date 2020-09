Horoskop na środę wróżki Margo. Znaki zodiaku w horoskopie codziennym na 9 września. Horoskop na dziś 9.09.2020 dla Ryb, Panny i Strzelca

LEW (23.07-23.08) Na tyle, na ile to możliwe, postaraj się zaufać nowemu pracownikowi. Twoje wsparcie doda mu pewności siebie.

Skoro ośmielasz się pouczać innych, sam powinieneś stosować się do własnych nauk. Nie bądź hipokrytą.

BARAN (21.03-19.04) Nie bierz na serio wszystkiego, co ostatnio słyszysz na swój temat. Plotki rozpowszechnia ktoś zazdrosny o twoje sukcesy.

SKORPION (23.10-21.11)

Nie licz na to, że szybko odbudujesz to, co się zawaliło. Zastanów się, czy na pewno warto jest się angażować.

STRZELEC (22.11-21.12)

Włącz swój szósty zmysł. Dzięki temu szybko zrozumiesz, o co chodziło znajomemu. A ta wiedza ci się przyda.

KOZIOROŻEC (22.12-19.01)

Nie wierzysz, że przyjaciel mógł być zdolny do oszustwa. Niestety, zwykle zdradzają nas ci, po których się tego nie spodziewamy.