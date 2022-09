Hotel Hampton byHilton przy Piotrkowskiej w końcu otwarty!

We wtorek (27 września) otwarty został hotel Hampton by Hilton w Łodzi. Budynek hotelu jest już dobrze znany łodzianom, jest częścią kompleksu hotelowo-biurowo-usługowego Hi Piotrkowska, który zajmuje działkę przy al. Mickiewicza między Piotrkowską a Kościuszki.

W nowym hotelu znajdziemy 149 pokoi ulokowanych na sześciu piętrach. Jest też restauracja i bar, całodobowa siłownia, trzy nowoczesne sale konferencyjne, lobby z widokiem na miasto oraz podziemny parking. Zgodnie z tradycją marki Hampton by Hilton w cenie pobytu wliczone są śniadania dla gości. Klienci mogą też korzystać z programu lojalnościowego Hilton Honors, który obejmuje 18 marek z wachlarza Hiltona.