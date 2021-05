Hulajnogi elektryczne zmiana przepisów. Gdzie można jeździć hulajnogą? Hulajnogi elektryczne: co się zmieni w przepisach? 19.05.2021

Przepisy dokładnie stwierdzają, gdzie i kiedy można jeździć po drogach publicznych hulajnogą elektryczną. Podstawowym miejscem do poruszania się jest droga dla rowerów lub pas dla rowerów, ale jeśli ich nie ma to pod pewnymi warunkami można jeździć jezdnią lub chodnikiem

Pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Nowe przepisy wprowadzają do prawa o ruchu drogowym definicję hulajnogi. Jest to:

Do tej pory status hulajnóg był niejasny. Prawo traktowało użytkownika hulajnogi jako osobę pieszą, a w przypadku popełnienia przez nią wykroczenia stosowane były przepisy ogólne. Teraz będzie dokładnie wiadomo jakie obowiązki i ograniczenia ma użytkownik hulajnogi elektrycznej.

Przepisy mają też ukrócić rozrzucanie hulajnóg elektrycznych gdzie popadnie. Dokładnie określają, gdzie można je ustawiać. To koniec z zastawianiem chodnika, hulajnogi elektryczne mają stać równolegle przy zewnętrznej krawędzi chodnika.

Nieprawidłowe poruszanie się hulajnogą będzie teraz wykroczeniem. Za niedostosowanie się do przepisów grozi mandat do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu.