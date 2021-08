Hulajnogi na nowych przepisach od dwóch miesięcy. Ale w Łodzi wypadków i kolizji jest nawet więcej niż rok temu

Łódź. Coraz więcej wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg

W Łodzi jest coraz więcej wypadków i kolizji z udziałem hulajnogistów. Rok temu w lipcu na terenie miasta doszło do trzech wypadków i jednej kolizji. W tym roku wypadki były nadal trzy ale kolizji już siedem. W roku 2020 w czerwcu doszło tylko do jednego wypadku i trzech kolizji, w roku 2021- wypadki były już trzy, a kolizji -dziesięć.

Tymczasem w ciągu roku wiele się zmieniło. 20 maja weszły w życie przepisy, które miały uporządkować jazdę hulajnogami. Teraz traktowane są one jako pojazdy, a ich użytkownicy mają wiele obowiązków, m.in. muszą być trzeźwi, sygnalizować zamiar skrętu, jeździć pojedynczo i nie rozpędzać się ponad 20 km/godz. W zamian zyskali prawo do jazdy po drogach dla rowerów i ulic o uspokojonym ruchu. Hulajnogi należy też parkować równolegle do krawędzi jezdni, na zewnętrznym skraju chodnika.