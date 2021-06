I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi będzie miało nowego dyrektora. Sukcesja w najlepszej szkole średniej łódzkiego samorządu

Rekrutacja do szkół średnich w Łodzi 2021. Najpopularniejsze łódzkie licea i technika w dwa tygodnie po rozpoczęciu naboru 2.05.2021

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych trwa już trzeci tydzień. Sprawdziliśmy, jak wyglądają dotychczasowe statystyki łódzkich LO i techników (branżówki mają śladowe zainteresowanie) z naboru, który rozpoczął się 17 maja. Ósmoklasiści z podstawówek muszą dokonać wyboru nowej szkoły w elektronicznym systemie rekrutacji do 21 czerwca. Ale potem – do 14 lipca – będą mogli go zmienić, gdy już poznają (2 lipca) wyniki swojego państwowego egzaminu, decydującego o szansach na dobry ogólniak, technikum czy branżówkę. W naszym województwie te majowe testy zdawało ok. 20 tys. nastolatków. Przedstawiamy aktualne dane z Łodzi, bo szkoły średnie w stolicy regionu przyciągają także licznych kandydatów z mniejszych ośrodków – zwłaszcza z tych, które mają dobre połączenia z Łodzią komunikacją publiczną. W 2021 r. rekrutacyjnym atutem wydaje się możliwość przygotowania ucznia do matury międzynarodowej (IB). I... klasa teatralna.