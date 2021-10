I LO im Kopernika w Łodzi obchodzi jubileusz. Zobacz znanych absolwentów Anna Gronczewska

I LO, najstarsza łódzka szkoła średnia obchodzi jubileusz. 115 lat temu powstał Komitet Wspierania Utworzenia Polskiej Szkoły Średniej w Łodzi. Powołano go do życia 5 lipca 1906 roku. Było to efektem strajku szkolnego i walki o polską szkołę. Tak rozpoczęła się historia I LO im. Kopernika.