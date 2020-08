Idą burze i wichury w porywach do 100 km/godz. Poważne ostrzeżenia IMGW dla regionu łódzkiego na noc z soboty na niedzielę, 30 sierpnia

IMGW ostrzega przed burzami mającymi nadejść w nocy z soboty na niedzielę. Dla części powiatów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia (pomarańczowe). To oznacza, że burze będą mieć poważny przebieg. Ostrzeżenie ważne jest od północy do godz. 9 rano w niedzielę (30 września).

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.