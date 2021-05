Idą burze. Ostrzeżenie IMGW przed deszczem i burzami, a nawet gradem dla województwa łódzkiego na poniedziałek 17 maja!

Ostrzeżenie IMGW przed burzami i silnymi deszczami dla województwa łódzkiego!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla części powiatów regionu łódzkiego. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku (17 maja) od godz. 14 do wtorku (18 maja) do godz. 6 rano. Jest to ostrzeżenie pierwszego, najłagodniejszego stopnia.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 25 mm do 35 mm, lokalnie ok. 45 mm. Po południu oraz wieczorem opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy grad" - czytamy w komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 85 proc. Jest więc bardzo duże.

Burze spodziewane są w zachodniej, północnej, południowej i centralnej części województwa łódzkiego. W powiatach wschodnich pogoda ma być lepsza.

Powiaty województwa łódzkiego w których obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed burzami

: