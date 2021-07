Idą kolejne burze z gradem. Jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW na sobotę dla całego województwa łódzkiego!

Łódź i region jeszcze nie otrząsnęły się po środowej burzy, a już mogą nadejść kolejne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami i gradem dla całego województwa łódzkiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.