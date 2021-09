Igor Kowalski w The Voice of Poland. Kim jest Igor Kowalski? Którego jurora wybrał 19-latek? Natalia Ptak

Igor Kowalski to kolejne muzyczne objawienie spod Sieradz w The Voice. Jak go określono, to chłopak o magicznym głosie. Swoim wykonaniem piosenki Calum Scott - Dancing On My Own podczas przesłuchań w 12. już edycji The Voice of Poland obrócił wszystkie fotele jurorskie. Igor wybrał na swoją trenerkę debiutującą w tym programie Sylwię Grzeszczak. Czy powtórzy on sukces swojego młodszego kolegi Marcina Maciejczaka z Bartochowa, który wygrał 3. edycję The Voice Kids?