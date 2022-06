Igrzyska dla łodzian przed EUG 2022 w Manufakturze

Już w najbliższy piątek (10.06) rynek Manufaktury zamieni się w miejsce do rekreacji i zabawy z wydzielonymi strefami sportu. Pierwszy dzień eventu będzie dedykowany głównie uczniom ze szkół podstawowych. O godzinie 10:00 w biurze zawodów będzie można zapisać się na „Igrzyska łódzkiej młodzieży”. Rywalizacja o puchary i medale rozpocznie się m.in. w turniejach piłki nożnej, koszykówki 3x3, siatkówki, tenisa stołowego oraz wspinaczce. Po igrzyskach odbędą się warsztaty we wszystkich dziewięciu strefach sportowych.

Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się sobota (11.06). Tego dnia od godziny 10:00 będzie można wziąć udział w treningach i spróbować swoich sił nie tylko w grach zespołowych, ale także w sportach walki. O 12:00 czeka na nas turniej piłki nożnej, o 13:00 rozpoczną się zawody w tenisie stołowym, a od 14:00 rodzice wspólnie z dziećmi będą mogli wziąć udział w turnieju dużych szachów. Sportowa sobota w Manufakturze zakończy się rywalizacją w badmintonie.

W niedzielę sportowych emocji dostarczy nam turniej koszykówki 3x3. W samo południe, dla miłośników sportu na piasku, organizatorzy przewidzieli mecze siatkówki plażowej. Tego dnia będzie miała miejsce walka o medale na ściance wspinaczkowej. To jednak nie wszystko!

O godz. 14:00 każdy uczestnik będzie miał okazję poznać podstawowe chwyty karate pod okiem doświadczonych instruktorów z czarnymi pasami. Event zakończy się ceremonią rozdania pucharów i nagród dla uczestników trzydniowych zmagań sportowych.

W trakcie wydarzenia wydzielone zostaną strefy informacyjno-edukacyjne. W sektorze Politechniki Łódzkiej będzie można zobaczyć dwa samochody przyszłości, napędzane energią słoneczną, skonstruowane przez ekipę Lodz Solar Team. Pokazane zostaną również możliwości łazika marsjańskiego – dzieła studentów PŁ.

- Igrzyska w Manufakturze przed EUG 2022 są zapowiedzią tego, co czeka nas już od połowy lipca. Chcemy zachęcić łodzian do aktywności ruchowej, ale również pokazać część tych dyscyplin, które są w harmonogramie Europejskich Igrzysk Akademickich – przekonuje Dominik Kowalczyk z Działu Sportu Politechniki Łódzkiej.

Z myślą o najmłodszych przewidziano strefę małego kibica, w której będzie malowanie twarzy, wspólne rysowanie oraz projektowanie koszulek kibica EUG 2022.

Udział w trzydniowych igrzyskach w Manufakturze jest bezpłatny.