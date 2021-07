Igrzyska olimpijskie w Tokio mogą zostać odwołane. Kiedy zapadnie ostateczna decyzja?

Toshiro Muto, zapytany na wtorkowej konferencji prasowej, czy istnieje ryzyko, że igrzyska olimpijskie zostaną odwołane, nie wykluczył czarnego scenariusza. Szef komitetu organizacyjnego przyznał, że bardzo dokładnie przygląda się sytuacji epidemicznej i w każdej chwili jest gotów do podjęcia rozmów z organizatorami na temat dalszych losów igrzysk. Decyzja może zapaść nawet na 11 godzin przed startem zmagań.

- Nie możemy przewidzieć, co stanie się z liczbą przypadków koronawirusa. Dlatego będziemy kontynuować dyskusje, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu liczby przypadków. Uzgodniliśmy, że na podstawie sytuacji koronawirusa ponownie zwołamy pięciostronne rozmowy. W każdym momencie liczba zakażeń może wzrosnąć lub spaść, więc zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić, gdy sytuacja się zmieni - powiedział Toshiro Muto, cytowany przez sportowefakty.pl

Zaplanowana na piątek ceremonia otwarcia, jak teraz poinformowano, odbędzie się również bez głównych sponsorów igrzysk.