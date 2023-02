II Karnawałowy Bieg Morsa nad Zalewem Cieszanowice, 19.02.2023 - ZDJĘCIA

Uczestnicy mieli do pokonania około 5 kilometrów. Trasa wiodła wzdłuż Zalewu Cieszanowickiego ścieżką piaszczystą, odcinkiem betonowym i kawałkiem przez las. Cała trudność polegała jednak na wbieganiu przy plaży do wody sięgającej do pasa, okrążeniu dębu, wyjścia z wody i kontynuowaniu biegu. Na koniec na chętnych czekała sauna.

- Wyjście z wody nie należało do przyjemnych, bo było trochę zimno, ale zawsze jest warto brać udział w takich imprezach - podsumował na mecie Rafał Król, zwycięzca II Karnawałowego Biegu Morsa z Kolarsko-Biegowego Klubu Sportowego Radomsko.